Число вылечившихся кузбассовцев превысило число заболевших ковидом Фото: Олег ЗОЛОТО

Число тех, кто поборол коронавирус и выздоровел, превысило число новых заболевших в Кузбассе.

По данным штаба по охране здоровья населения региона, на утро 9 марта число выздоровевших составило 53 человека, а общее число тех, у кого тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, достигло 31 298 человек.

Заболевших же всего 50 человек, а с начала пандемии их общее число - 32 213 человек.

Кроме того, за минувшие сутки два человека, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались.

- У мужчины 1984 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Он проживал в Киселевске, - сообщает оперштаб. - У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

Теперь общее число случаев летального исхода в Кузбассе среди пациентов с коронавирусом составляет 568 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1547 человек.