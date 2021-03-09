Новокузнецк опередил все города и территории Кузбасса по заболевшим коронавирусом Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Названы города и территории Кузбасса, где за минувшие сутки были выявлены новые заболевшие коронавирусом. Как оказалось, больше всего таких пациентов в Новокузнецке.

По данным штаба по охране здоровья населения, больше всего новых пациентов медики выявили в Новокузнецке. Здесь тесты на коронавирус оказались положительными у 14 человек. В Кемерове - 13 новых заболевших, а в Междуреченске - восемь. В Мысках - четыре новых случая заболевания.

В остальных городах и территориях - по одному новому заболевшему. В число таких городов вошли Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Калтан, Киселевск, Осинники, Прокопьевск, Юрга, Гурьевский МО, Яйский МО, Яшкинский МО.

Напомним, за сутки коронавирусом заболели 50 кузбассовцев, в общей сложности с начала пандемии - 32 213. Одновременно с этим выздоровели 53 человека, с начала пандемии - 31 298. Кроме того, два кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались. Теперь число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 568 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1547 человек.