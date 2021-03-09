Подросток задохнулся в сугробе во время катания с горки в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Катание подростков с обычной снежной горки закончилось трагедией. Ребенок провалился в сугроб и задохнулся.

7 марта несколько подростков отправились кататься со снежной горки в Заводском районе города Кемерово. Дети скатывались с насыпи снежного склона на санках-ледянках. Было около четырех часов дня, когда один из них, 14-летний мальчик, скатился и провалился в сугроб. Его друзья увидели это и тут же бросились откапывать парня. Однако снега было слишком много, и они не смогли сделать это.

О случившемся очевидцы тут же сообщили спасателям. Сотрудники МЧС приехали к месту ЧП и достали подростка из сугроба. К тому времени он уже не подавал признаков жизни.

«Сотрудники МЧС обнаружили под снегом подростка без признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти погибшего. Следствием будут проанализированы условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего», - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас специалисты проводят проверку обстоятельств произошедшего, повлекших смерть 14-летнего подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.