Рабочего завалило грунтом на шахте в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе на территории одной из шахт под завалом грунта оказался рабочий. По данному факту региональный Следком проводит проверку.

Как рассказали в ведомстве, 7 марта, в 7.30, поступило сообщение о том, что на территории шахты в Беловском районе при проведении земляных работ для строительства станции обвалился грунт. В результате под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора. По данному факту следственными органами организована доследственная проверка.

Предварительно было установлено, что машинист экскаватора осуществлял выемку грунта для разработки промышленной площадки. Во время работ грунт обвалился, и техника вместе с человеком внутри оказалась погребенной под грунтово-глиняной массой.

- Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь потерпевшего из кабины, к этому моменту признаков жизни он не подавал. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего, - рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.