Десять сильнейших шаманов Сибири впервые соберутся в Кузбассе. Фото: "Кузнецкий Алатау"

В Кузбассе впервые соберутся вместе десять сильнейших шаманов Сибири. Они проведут важный весенний обряд.

В экоцентре музея-заповедника «Кузнецкий Алатау» 13 марта соберутся сибирские шаманы, чтобы провести обряд Шачиг, посвященный началу ледохода и задабриванию духов природы.

По старинной шорской традиции этот обряд проводится ранней весной, когда природа начинает пробуждаться после долгой зимы. Шорцы верили, что вместе с ней просыпаются и духи - тайги и гор, земли и огня, воздуха и воды, рек и ручьев, озер и болот. Поэтому очень важно задобрить их и преподнести угощение.

- Во время обряда шаманы будут не только угощать духов природы, но и просить духов о благополучии и здоровье, о расцвете нашего города, области и всей России, - рассказали в музее-заповеднике. - Считалось, что ледоход унесет все плохое, а именно болезни, горе и несчастье.