8 Марта в Кузбассе родились 45 малышей

8 Марта в Кузбассе родилось 45 малышей. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сразу 45 малышей родились в Кузбассе в праздничный день 8 Марта - об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

По данным министерства здравоохранения региона, 8 Марта в Кузбассе родились 45 младенцев. Из них 24 мальчика и 21 девочка. Отметим, что год назад в этот же день родились 44 ребенка. При этом мальчиков также оказалось чуть больше - 22, а девочек - 20.

Больше всего малышей появилось на свет в Кемерове и Новокузнецке. Здесь родилось по 16 детей. При этом в Кемерове - одна двойня.

- В Междуреченске и Тяжинском родилось по трое малышей, два ребенка появились в Прокопьевске, по одному - в Ленинске-Кузнецком, Тайге, Юрге, Таштаголе и Верх-Чебуле, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Каждому из малышей подарили медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой», а их родителям - по 10 тысяч рублей. Все это происходило в рамках акции «Родился ребенок», которая традиционно проводится в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.