Кассир стоматологической клиники похитила 2,3 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

К трем годам лишения свободы условно приговорили 51-летнюю жительницу Новокузнецка. Она, будучи кассиром стоматологической клиники, похитила около 2,3 миллиона рублей.

В одной из стоматологических клиник Новокузнецка во время порядка ведения кассовых и банковских операций специалисты обнаружили серьезную недостачу - в 1 миллион 400 тысяч рублей. Стражи порядка стали выяснять, куда могли деться средства, и оказалось, что их присвоила кассир-регистратор. В обязанности 51-летней женщины входили учет, инкассация и хранение денежных средств, которые передавали клиенты, оплачивая услуги.

А позже выяснилось, что женщина похищала часть полученных денег с января 2017 по март 2019 года. А потом вносила в отчетную документацию ложные сведения

- В рамках предварительного следствия полицейские выявили новые эпизоды незаконной деятельности обвиняемой. Общая сумма причиненного медицинскому учреждению ущерба составила около 2 миллионов 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно и возмещению причиненного материального ущерба.