Условия возобновления работы шахты «Алексиевская» назвали власти Кузбасса. ФОТО: инстаграм Андрея Панова

Шахта «Алексиевская» может возобновить работу – такое заявление сделал во время брифинга 9 марта замгубернатора Кузбасса Андрей Панов. Но для того, чтобы это случилось, необходимо выполнить ряд важных условий.

Основное условие для возобновления работы шахты является наличие грамотных квалифицированных инвесторов, которые имеют средства для покупки шахты. Также Андрей Панов напомнил, что во время рабочей поездки в Кузбасс премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсуждал с губернатором Сергеем Цивилевым вопрос невыплаты зарплаты шахтерам «Алексиевской». Речь идет о немалой сумме – порядка 200 миллионов рублей.

- Михаил Мишустин обещал, что федеральные службы активно подключатся к решению данного вопроса. Со стороны премьер-министра было поручение губернатору этот вопрос держать на контроле, ни в коем случае не оставить людей одних, - напомнил Андрей Панов.

Также замгубернатора отметил, что с 2017 года «Алексиевская шахта» находится в состоянии банкротства, и в случае ее покупки долги по заработной плате должны быть погашены. Также Андрей Панов подчеркнул, что всем работникам предприятия, которые «высвобождались», сегодня предлагают рабочие места.

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