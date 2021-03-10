Жительниц Кузбасса приглашают на кастинг престижного конкурса. ФОТО: Игорь Семикашев

Каждую весну в Кузбассе стартует популярный конкурс красоты и таланта, в котором могут принять участие все желающие. 2021 год не стал исключением.

13 марта состоится кастинг масштабного проекта «Миссис Кузбасс 2021». Принять участие могут жительницы юга региона, которые мечтают открыть в себе новые таланты, узнать, на что они способны. Стать участницами проекта могут женщины, у которых уже есть дети, причем для этого не важны ни рост, ни «модельные» параметры. Ведь каждая участница конкурса – обязательно интересная личность, которая готова к новому росту, к общению с профессионалами, к настоящей сказке, которую они могут подарить.

Финалистки конкурса в течение месяца будут работать с хореографами, фотографами, визажистами, постановщиками шоу, бизнес-тренерами и психологами, дизаи нерами, стилистами, журналистами и многими другими.

Кастинг состоится13 марта в школе танцев «2b_ladies» по адресу: проспект Строителей, 74.