Погода в Кузбассе на 10 марта 2021: до +5 градусов и снежок Фото: Екатерина РОМАНОВА

Какая погода ждет жителей области в среду, 10 марта, рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Специалисты кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на 10 марта. Согласно их данным, холодная ночь, когда столбики термометров опускались до -20 градусов, сменится по-весеннему теплым днем. Воздух прогреется до -0…-5 градусов на территории всего региона. Местами же ожидается до +5 градусов! порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду, местами пройдет небольшой снег.

В Кемерове воздух прогреется лишь до -1…-3 градусов, также ожидается небольшой снег и переменная облачность. Скорость юго-западного ветра не превысит 4-9 метров в секунду.