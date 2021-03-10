Дерзкий налет на ломбард в Кузбассе: жертвами грабителя стали мать и ребенок. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

На глазах у ребенка налетчик ворвался в ломбард и стал угрожать ножом работнице заведения. Момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Был уже вечер, когда в один из ломбардов Мариинска вошел незнакомец.

- Я вам так отдам золото! Отпустите меня! – просит работница ломбарда, которой угрожает незнакомец в маске.

- Кнопку нажмешь – и я тебя достану. Иди со мной на улицу, и ребенок будет жив. И ты будешь жива, - продолжает угрожать незнакомец.

Работнице ломбарда не остается ничего другого, кроме как отдать налетчику три смартфона. Общая сумма ущерба составила около 24 тысяч рублей.

Все это попало на камеры наблюдения, установленные в ломбарде,а позже видео появилось в соцсетях. В кратчайшие сроки сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого. Оказалось, что за плечами у 38-летнего налетчика уже имеется не одна судимость. Украденные гаджеты рецидивист спрятал в надворной постройке. Сотрудники полиции нашли и их, и нож, которым мужчина угрожал работнице ломбарда и ее ребенку, а также другие улики, которые имеют значение для следствия.

- Возбуждено уголовное дело о разбое. Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.