Еще три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за прошедшие сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе региона.

- У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Салаире. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске. У мужчины 1997 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове, - сообщили в штабе.

Таким образом, общее число летальных исходов достигло 571. Также за прошедшие сутки заболели 53 человека, выздоровел 51 пациент. Продолжают получать лечение 346 жителей региона, на изоляции остаются 1318 человек.