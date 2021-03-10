53 новых случая коронавируса зафиксировано в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На утро 10 марта в Кузбассе зафиксировано 53 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии заразились 32 266 человек.

Также, по сообщению оперативного штаба, 51 пациент выздоровел и больше не представляет опасности для окружающих. Всего с марта прошлого года из больниц уже выписаны 31 349 человек.

К сожалению, вновь выросла статистика летальных исходов - скончались три пациента.

- У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Салаире. У женщины 1932 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Междуреченске. У мужчины 1997 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове, - сообщили в штабе.

Таким образом, сейчас в регионе медицинскую помощь получают 346 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1318 человек.