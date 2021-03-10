Оперштаб назвал территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом и скончавшимися Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб назвал территории Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом, а также умершими. Данные приводятся на утро 10 марта.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 53 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 15, Новокузнецк - 11, Междуреченск и Мыски - по пять, Анжеро-Судженск - четыре, Осинники - три, Прокопьевск, Юрга, Новокузнецкий район, Промышленновский муниципальный округ - по два, Кемеровский муниципальный округ и Тисульский район - по одному.

Таким образом, всего в регионе за все время заболели 32 266 человек. Выздоровели 31 349 пациентов, в том числе 51 - за прошедшие сутки. Также за сутки скончались три пациента в Салаире, Междуреченске и Кемерове, общее число летальных случаев достигло 571.

Медицинскую помощь в регионе получают 346 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1318 человек.