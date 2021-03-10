Проект первого участка объездной дороги в Кемерове одобрен Госэкспертизой Фото: Дмитрий СТЕШИН

Госэкспертиза одобрила проект первого участка объездной дороги в Кемерове. На очереди - еще два.

Проект первого участка автомобильного обхода областного центра длиной 23 километра получил положительное заключение Государственной экспертизы. Общая же протяженность новой дороги составит 47 километров.

- Проект второго этапа, включающий мост через реку Томь, должен в ближайшее время зайти на экспертизу, третий этап в разработке, его проектирование планируется закончить за 2-2,5 месяца, - цитирует ТАСС министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олега Ивлева.

Напомним, что 6 марта во время визита в Кузбасс Михаила Мишустина было озвучено решение выделить на строительство обхода Кемерова 21 миллиард рублей из федерального бюджета. Всего же реализация проекта требует 42 миллиардов рублей.

- На сегодняшний день рассматривается возможность реализации данного объекта с использованием механизма государственно-частного партнерства. В частности, в стадии подготовки находятся основные условия концессионного соглашения и финансово-экономическая модель проекта, - добавил министр.

Согласно проекту, дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью 100 километров в час. Также будет построен мост через реку Томь и четыре транспортные развязки.