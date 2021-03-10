Кемеровостат рассказал о подорожавших продуктах в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемеровостате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в Кузбассе. Специалисты составили индекс потребительских цен за февраль 2021 года.

По данным экспертов, на некоторые позиции в сравнении с январем цены заметно выросли. Больше всего за месяц подорожали свежие огурцы (+ 25,77 процента), картофель (+21,28), виноград (+17,84), свекла столовая (+17,07), свежая зелень (+12,21), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2%-ной жирности (+10,77), бананы (+9,09), капуста белокочанная (+7,92), сливки питьевые (+7,55).

Напротив, подешевели в прошлом месяце: пшено (-7,5 процента), апельсины (- 6,14), соль поваренная пищевая (-4,62), консервы овощные для детского питания и какао (-4,54), фруктовые соки (-4,17).

В среднем, по сравнению с январем 2021 года, цены на продовольственные товары выросли на 0,92 процента. А за год - в сравнении с февралем 2020 года - на 6,11 процента. В целом цены на все группы товаров и услуг (продовольственные и непродовольственные) выросли на 0,84 процента за месяц, а за год - на 5,45 процента.