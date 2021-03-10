В Кемерове проходят обыски после задержания министра здравоохранения Республики Алтай. Фото: министерство здравоохранения Республики Алтай

Силовики проводят в Кемерове обыски после задержания министра здравоохранения Республики Алтай. Чиновника подозревают в получении взяток.

В среду, 10 марта, в Республике Алтай по подозрению во взяточничестве был задержан глава регионального минздрава Сергей Коваленко. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, чиновник получал так называемые «откаты» за заключение контрактов на поставку медицинских изделий. Общая сумма взяток, в получении которых подозревают Сергея Коваленко, составляет 5 миллионов рублей.

Сейчас силовики проводят обыски не только в министерстве регионального здравоохранения, но и в офисах компаний-поставщиков в Кемерове, Новосибирске и Барнауле.