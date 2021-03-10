После падения ребенка в канализационный люк в Кузбассе проверят все колодцы. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

В Кузбассе после того, как ребенок провалился в канализационный люк, будут проверены все колодцы. Такое распоряжение дал губернатор Сергей Цивилев.

Об инциденте в социальных сетях рассказала жительница Ижморского района. По словам девушки, ее 9-летний брат упал в открытый колодец.

«Мы вытащили ребенка из ямы. Он вонючий, грязный, но живой, даже без царапин. Люк не был закрыт вообще ничем. После недельного ветродуя его весь занесло снегом. Там не было воды. Если бы там была вода, если бы он неудачно упал, я никогда бы его там не нашла. Если бы связь не была доступна, там все-таки метра три глубина», - написала девушка в Instagram.

На произошедшее отреагировал Сергей Цивилев, назвав инцидент вопиющим.

«Сегодня созвонился с мамой мальчика и с самой Аней. К счастью, ребенок не пострадал. Крышка колодца была сдвинута и засыпана снегом, поэтому ребенок не увидел ее и провалился. Нужно разобраться, почему так произошло. Подобные инциденты не должны повторяться. Дети - это самое дорогое, что у нас есть. Поручил проверить состояние колодцев по всему Кузбассу. По случаю в Ижморке уже ведется проверка, виновные будут наказаны», - написал губернатор в своем аккаунте в соцсетях.