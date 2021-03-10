Следком Кузбасса начал проверку после падения 9-летнего ребенка в колодец Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кузбасса начал проверку по факту падения 9-летнего ребенка в колодец. В ходе нее будут опрошены свидетели и очевидцы инцидента.

В регионе проводится доследственная проверка после сообщения о том, что в канализационный люк упал школьник. Инцидент произошел в Ижморском районе. 9-летний мальчик, идя по улице, провалился в колодец, на котором не было люка. Само же отверстие было занесено снегом.

- Мальчик не пострадал, за помощью в медицинское учреждение он не обращался, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области. - Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также свидетелей и очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что после данного инцидента губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился проверить состояние колодцев по всему региону.

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