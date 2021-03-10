Замгубернатора Кузбасса получил благодарность президента Владимира Путина. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Замгубернатора Кузбасса получил благодарность от президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Заместитель главы региона по промышленности, транспорту и связи Андрей Панов получил благодарность Владимира Путина за участие в важном проекте.

«Думаю, каждому по-человечески приятно, когда его благодарят за работу. Особенно приятно, когда это делает президент», - написал Андрей Панов в соцсетях.

Благодарность заместитель губернатора получил за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания.

Андрей Панов родился 8 августа 1976 года в Якутске. В 1998 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В 2002 году - Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В 2011 году - геологический факультет Иркутского государственного университета по специальности «Геология нефти и газа».

Начал трудовую деятельность с 1998 года инженером I категории отдела капитального ремонта предприятия тепловых электрических сетей и жилищно-коммунального хозяйства АК «АЛРОСА».

С 2005-го занимал должность директора МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Мирнинский район». В 2012-м стал первым заместителем главы по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям МО «Город Мирный».

В 2013 году Панов был назначен министром промышленности Республики Саха (Якутия). Также работал заместителем генерального директора ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Иркутске. В 2018 году Андрей Панов занял должность заместителя губернатора Кузбасса.