МЧС Кузбасса предупреждает об ураганном ветре до 22 метров в секунду

МЧС Кузбассе предупреждает об ураганном ветре до 22 метров в секунду. Фото: МЧС Кузбасса

МЧС Кузбасса предупреждает жителей о приближении ураганного ветра, который будет дуть со скоростью 22 метра в секунду. Он обрушится на регион в ближайшие сутки.

В четверг, 11 марта, в Кузбассе ожидаются снег и мокрый снег, местами метели, а также усиление ветра до 17-22 метров в секунду. На дорогах будет гололедица, возможно ухудшение видимости местами до тысячи метров и менее.

Как, в свою очередь, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра, ночью по области ожидается -1… -6 градусов, при прояснении -8… -13. Днем потеплеет до 0… +5 градусов, однако по северу местами будет -5.

В Кемерове в ночь на 11 марта столбики термометров покажут -2… -4 градуса, днем ожидается 0… +2. Порывы западного ветра днем будут достигать 20 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Жители домов с системами печного, водяного и газового отопления должны тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.