В Кемерове начали разбирать главную новогоднюю елку. Фото: Алексей Позолотин

В Кемерове начали разбирать главную новогоднюю елку, смонтированную на площади Советов. На это уйдет несколько дней.

В областном центре приступили к разбору главной елки города. Так долго она простояла на площади в связи с тем, что вокруг залит каток, который пользовался спросом у горожан. Теперь же, когда начали фиксироваться плюсовые температуры, каток начал подтаивать, и елку можно убирать.

Напомним, новая елка за 18 миллионов рублей появилась в 2019 году на смену старой, 20-метровой, которая устанавливалась на площади Советов больше 10 последних лет. Ель - высотой 25 метров, диаметр подиума, на котором она стоит, - 7,7 метра. Ветки новогоднего дерева смонтированы в 42 яруса, при его украшении использовалось 1800 шаров различного диаметра.