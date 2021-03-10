Прокуратура Кузбасса начала проверку после гибели подростка на снежной горке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту гибели подростка на снежной горке. Инцидент произошел в воскресенье, 7 марта.

Напомним, что в этот день несколько подростков решили покататься на горке, которая, по сути, представляла собой просто заснеженный склон. 14-летний мальчик скатился с него и провалился в сугроб. Находившиеся рядом приятели попытались откопать школьника самостоятельно, но безрезультатно, тогда они обратились за помощью. Однако прибывшие сотрудники МЧС обнаружили ребенка под снегом уже без признаков жизни.

- По данному факту прокуратурой области организована проверка, в ходе которой в том числе будет дана оценка исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности людей в местах схода снега, реализации образовательной программы по предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», - сообщили в прокуратуре области.

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