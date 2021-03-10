Бывший арбитражный управляющий шахты «Алексиевская» незаконно потратил 338 миллионов рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Бывший арбитражный управляющий кузбасской шахты «Алексиевская» незаконно потратил 338 миллионов рублей. По решению суда, ему придется вернуть эти средства.

Арбитражный управляющий шахты «Алексиевская» Владимир Максимов, занимавший эту должность с 2017 по сентябрь 2020 года, во время банкротства предприятия расходовал активы на заработную плату топ-менеджменту и услуги аффилированной компании без всяких на то оснований.

-В нарушение положений закона о банкротстве заключил фиктивный агентский договор с аффилированной организацией «Сибшахтмонтаж», а также незаконно трудоустроил на предприятие часть работников, в результате чего причинил ущерб как имуществу должника, так и интересам ФНС России. Суд первой инстанции вину Максимова признал и постановил взыскать с него более 320 миллионов рублей в пользу ФНС России, а также свыше 18,1 миллиона рублей в конкурсную массу должника. Решение было оспорено, но апелляционный суд оставил его без изменений, - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Согласно материалам Седьмого арбитражного апелляционного суда, во время банкротства управляющий ввел на предприятии должность исполнительного директора, хотя руководством предприятия должен был заниматься сам. Замещающие ее лица ежемесячно получали заработную плату более 400 тысяч рублей, и в общей сложности топ-менеджерам было выплачено более 18 миллионов рублей. в свою очередь аффилированная компания от имени шахты заключала договоры поставок, подрядов, услуг и выполнения других работ по агентскому договору. Все это нарушило очередность погашения долгов шахты и привело к выплате задолженности второй очереди в размере свыше 320 миллионов рублей.

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