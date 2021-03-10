По ситуации на шахте «Алексиевская» в Кузбассе создана рабочая группа. Фото: Пресс-служба АПК

По ситуации, которая сложилась на кузбасской шахте «Алексиевская», создана рабочая группа. Она будет собираться в ежедневном режиме.

Губернатор Сергей Цивилев провел штаб по ситуации на шахте, в котором приняли участие его заместители, региональные министры, представители МЧС, прокуратуры, МВД, Следственного комитета и службы судебных приставов. В режиме видеоконференции присутствовали конкурсный управляющий предприятия и глава Ленинск-Кузнецкого округа.

Глава региона напомнил, что долг предприятия составляет 827 миллионов рублей, из которых 203 миллиона рублей – долги по зарплате уволенным сотрудникам и тем, кто остался поддерживать жизнеобеспечение предприятия.

-Первоочередная задача — вернуть людям деньги и по возможности возродить предприятие, — отметил глава региона.

По данным минтруда, после увольнения 343 человека обратились за помощью в трудоустройстве, на учете осталось только 28. Еще 190 человек пока задействованы на обслуживании шахты. Для них губернатор поручил подобрать для них вакансии на случай возможного ухода.

Представители Следкома Кузбасса, прокуратуры и полиции сообщили, что сейчас

продолжается расследование административно-хозяйственной деятельности предыдущего управляющего и собственников «Алексиевской». Уже выявлены серьезные экономические нарушения, возбуждено четыре уголовных дела. К расследованию должны подключиться представители генпрокуратуры России.

По итогам совещания была сформирована рабочая группа, которая будет

Ежедневно отслеживать социально-экономическую и технологическую обстановку на шахте. Следующее заседание назначено на 26 марта.

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