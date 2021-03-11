Погода в Кузбассе на 11 марта 2021: штормовой ветер и мокрый снег Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей региона в четверг, 11 марта.

В Кемеровском гидрометцентре дали прогноз погоды на 11 марта. Согласно ему в ночь на четверг по области прогнозируется -1... -6 градусов, при прояснении будет -8… -13. Днем воздух прогреется до 0… +5, но по северу будет до -5 градусов. Ночью будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду и с порывами до 12-17 метров. Днем он усилится до 10-15 метров, порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможны метели. На дорогах гололедица.

В Кемерове ночью будет -2… -4 градуса, днем ожидается 0… +2. Порывы юго-западного ветра при скорости 10-15 метров в секунду будут достигать 20 метров. Пройдет небольшой и мокрый снег, на дорогах будет скользко.

Синоптики предупреждают, что в этот день возможно ухудшение видимости до тысячи метров и менее.