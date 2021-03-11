Кузбассовец рассылал пользователям соцсетей порно с малолетними детьми Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбассовец рассылал незнакомым пользователям в социальных сетях порнографические материалы с малолетними детьми. Это было обнаружено только через три года.

Перед судом предстанет 40-летний житель города Кемерово, которого обвиняют в незаконном изготовлении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних. По версии следствия, в 2017 году, с апреля по июнь, он под вымышленным именем заходил на страницы людей в одной из социальных сетей и отправлял откровенные фотографии с детьми. Предварительно он их копировал в интернете.

- Преступная деятельность мужчины была выявлена в 2020 году сотрудниками отдела полиции, материалы переданы в территориальные следственные органы. Мужчина со следствием сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Экспертиза, которая была проведена в рамках расследования уголовного дела, подтвердила, что изображения являются порнографическими, их участниками были дети от 12 лет. А проведенная кемеровчанину психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Сейчас собранная следственными органами доказательная база в составе уголовного дела передана на рассмотрение в суд.