Главный корпус инфекционной больницы № 8 в Новокузнецке готов на 70 процентов

Инфекционный корпус инфекционной больницы №8 в Новокузнецке готов на 70 процентов. Фото: Пресс-служба АПК

В Новокузнецке на 70 процентов завершено строительство главного корпуса инфекционной больницы № 8. В дальнейшем он станет частью обширного медицинского комплекса.

По проекту больничный комплекс будет состоять из 12 зданий общей площадью 27,8 тысячи квадратных метров. В учреждении будут оказывать медицинскую помощь при заболеваниях, вызванных возбудителями первой и второй групп патогенности. Также здесь смогут проводить плановое лечение ВИЧ, туберкулеза и гепатита.

Площадь главного корпуса, по данным министерства строительства региона, - более 12 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь идет монтаж системы вентиляции, прокладка внутренних сетей электроснабжения, начат монтаж внутренней канализации и водопровода, почти закончена установка оконных блоков, наружных дверей. В отделении круглосуточного пребывания будет 90 коек (30 детских и 60 взрослых), в реанимации - девять коек, в дневном стационаре - 22.

Помимо этого, больничный комплекс будет включать здание лучевой диагностики, пищеблок, двухэтажный корпус центральной клинико-диагностической лаборатории, станцию дезинфекции автомобилей и гараж, а также другие постройки разного назначения. Сейчас во всех зданиях уложен фундамент, смонтированы металлоконструкции и установлены перекрытия. На 90 процентов построены наружные сети водопровода и канализации. Строительство больницы завершат к июлю, когда будет отмечаться 300-летие Кузбасса.