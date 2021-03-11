Премьер-министр рассказал Владимиру Путину об итогах поездки в Кузбасс. Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал Владимиру Путину об итогах поездки в Кузбасс. С рабочим визитом он побывал в регионе 6 марта.

Глава государства в режиме видеоконференции провел совещание с членами Правительства России, в ходе которого Михаил Мишустин поделился впечатлениями от поездки в Кузбасс.

- Мы на месте детально обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере, состояние дел в угольной отрасли. По вашему поручению Правительство ускорило и завершило разработку программы социально-экономического развития Кузбасса, она утверждена. Программа рассчитана на четыре года, и на ее реализацию будет выделено более 51 миллиарда рублей. В программу входит строительство ключевых социальных объектов, - сообщил премьер.

Также в ходе рабочей встрече участники обсудили инвестиции в транспортную, коммунальную инфраструктуру, туризм. Это позволит региону создать рабочие места в отраслях, не связанных с угольной.

- Кроме того, в Кемерове мы провели совещание по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из региона, включая развитие Восточного полигона железных дорог, в том числе расширение БАМа и Транссиба. Министерством транспорта уже подготовлен проект поквартального графика строительства с показателями пропускной и провозной способности, предельной средней массы грузового поезда во всех деталях.

В дальнейшем документ будет скорректирован с учетом прошедшего в Кемерове совещания и направлен президенту.

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