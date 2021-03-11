53 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом утром 11 марта сообщил оперштаб региона.

Всего за почти год инфекция диагностирована у 32 321 жителя региона. Также стало известно, что за прошедшие сутки выздоровели 48 пациентов, они больше не представляют опасности для здоровья окружающих. Всего с весны прошлого года вылечились 31 397 человек.

К сожалению, на утро 11 марта выросла статистика летальных исходов – скончалось еще три пациента. Таким образом, за все время уже умерли 574 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.