Умерли трое: в Кузбассе выросло число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще три кузбассовца, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в больницах региона. Об этом сообщает оперштаб региона.

- У жительницы Междуреченска 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У жителя Осинников 1955 года рождения и жительницы Новокузнецка 1947 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, - сообщает оперштаб.

Теперь число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 574 человек.

Напомним, всего за последние сутки выявлены 53 новых случая заражения COVID-19, а общее число заболевших достигло 32 321 человека.

Вместе с этим выздоровели 48 пациентов, а с начала пандемии – 31 397 человек Всего в регионе медицинскую помощь получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.