Кемерово стал лидером по числу новых случаев коронавируса за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно сводке оперативного штаба, Кемерово стал лидером по числу вновь выявленных случаев коронавируса за сутки. Всего на утро 11 марта заболели 53 человека.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 53 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 14, Новокузнецк – девять, Междуреченск – шесть, Анжеро-Судженск – четыре, Прокопьевск, Юрга, Кемеровский муниципальный округ и Новокузнецкий район – по три, Белово, Мыски, Осинники и Юргинский муниципальный округ – по два, Гурьевский и Топкинский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, за все время в регионе заболел 32 321 человек. Выздоровели 31 397 пациентов, в том числе 48 – за прошедшие сутки. Также за сутки скончались три человека с диагностированной инфекцией, а всего за год 574.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.