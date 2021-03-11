В 14 городах и территориях Кузбасса есть новые заболевшие коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки в Кузбассе еще у 53 человек подтвердился коронавирус. При этом больше всего новых пациентов с этим диагнозом в областном центре.

На утро 11 марта в Кемерове еще у 14 человек тесты на коронавирус дали положительный результат. Еще трое новых заболевших – жители Кемеровского муниципального округа. В общей сложности с начала пандемии здесь выявлено 6343 и 401 заболевший соответственно.

В Новокузнецке коронавирус подтвердился у девяти человек, в Новокузнецком муниципальном округе – у троих. С начала пандемии – 6835 и 485 человек соответственно.

В Междуреченске отмечены шесть новых случаев заболевания, а в Анжеро-Судженске – четыре. В общей сложности – 5463 и 1235 человек соответственно.

По три новых заболевших с коронавирусом выявили в Прокопьевске и Юрге. С начала пандемии – 1684 и 638 человек соответственно.

По два человека заболели коронавирусом в Белове и Юргинском муниципальном округе. С середины марта – 1787 и 92 человека соответственно.

Также по два новых пациента с ковидом в Мысках и Осинниках. Общее число заболевших – 877 и 1115 человек соответственно.

По одному случаю заболевания COVID-19 отмечено в Гурьевском и Топкинском муниципальных округах. С начала пандемии – 265 и 309 человек соответственно.

Напомним, за сутки в Кузбассе умерли три человека, общее число умерших достигло 574 человек. Одновременно с этим выздоровели 48 пациентов, и общее число тех, кто одолел болезнь, достигло 31 397 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 350 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1285 человек.

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