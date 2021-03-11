От коронавируса в Кузбассе привилось более 82 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе, по последним данным, от коронавируса привилось более 82 тысяч человек. Об этом сообщили замминистра здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова сообщили о ходе прививочной кампании в регионе. Сейчас прививки поставили 82 182 человека, в регион поступило 99 454 дозы вакцины. Таким образом, освоено 83 процента препарата. Полностью завершили вакцинацию, то есть поставили обе прививки с разницей в 21 день, 46 357 человек.

-Для того, чтобы население активно вакцинировалось, разворачиваются дополнительные пункты вакцинации – не только в медицинских организациях, но и в торговых центрах, - сообщили замминистра. - На сегодня такие пункты у нас развернуты в пяти городах.

Оксана Абросова уточнила, что в Кемерове временные пункты вакцинации расположены в торговых центрах «Лапландия» и «Север», в Новокузнецке – в «Сити-Молле» и ТРЦ «Планета», в Прокопьевске – в торговом центре «Простор», в Белове – в ТЦ «Сибирский городок», в Юрге – в торговом центре «Виктория». Тем, кто сюда обращается, необходимо иметь при себе удостоверение личности, чтобы в дальнейшем данные были занесены в федеральный реестр вакцинированных.

-Особо мы делаем акцент на приоритетную для нас группу – людей в возрасте 60 лет и старше, - сообщила замминистра. - В Кузбассе провакцинировано 36 483 человек данной категории – это 44 процента от общего количества привитых.

Отдельно Оксана Абросова подчеркнула, что вакцинация необходима не только с точки зрения сохранения здоровья, но и для возможности свободно выезжать за границу и передвигаться там, если встанет вопрос о введении сертификатов вакцинированных, а также чтобы не допустить третьей волны заболевания в регионе.