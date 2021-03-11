Квартира загорелась в центре Кемерова. Фото: Алексей Позолотин

В центре Кемерова загорелась квартира в многоэтажном доме. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Днем в четверг, 11 марта, в областном центре на пересечении улиц Весенняя и Красноармейская загорелась квартира на втором этаже в хрущевке. Фотографиями произошедшего поделились в социальных сетях очевидцы.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области рассказали, что пожар произошел в доме № 26 по улице Весенней на кухне квартиры на втором этаже, его площадь составила шесть квадратных метров. Сейчас все подробности произошедшего инцидента выясняются.