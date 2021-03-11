Константин Венгер покинул пост замгубернатора Кузбасса по экономическому развитию. Фото: Пресс-служба АПК

Заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер покидает свой пост. Свои полномочия он сложит 12 марта.

В администрации регионального правительства произошли очередные кадровые изменения. Должность заместителя губернатора по экономическому развитию покинул Константин Венгер, который два года назад сменил на этом посту Дениса Шамгунова.

Константин Венгер родился 11 октября 1975 года в Прокопьевске. В 1998 году окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Кандидат технических наук. Прошел профессиональную переподготовку в 2012 и в 2015 годах в Международном институте менеджмента ЛИНК и Сибирском индустриальном университете соответственно.

Трудовую деятельность Константин Венгер начал в 1995 году в компании «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление № 6», работал на ведущих должностях в крупных компаниях региона. С 2012 до 2019 года являлся директором по капитальному строительству и общим вопросам компании «Стройсервис».