В Кузбассе назначен новый замгубернатора по экономическому развитию. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе назначен новый заместитель губернатора по экономическому развитию. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 12 марта, сообщили в администрации правительства региона.

Константин Венгер, ранее исполнявший обязанности замгубернатора по экономическому развитию, покинул пост по собственному желанию. С 12 марта в эту должность в статусе исполняющего обязанности вступит Сергей Ващенко.

Сергей Ващенко родился 14 марта 1970 года в Кемерове. В 1993 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Открытые горные работы». А в 2005 году - Кузбасский институт экономики и права по специальности «Антикризисное управление». С ноября 2008 по февраль 2016 года занимал пост заместителя губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальника главного финансового управления Кемеровской области.

В сентябре 2018 года Сергея Ващенко избрали депутатом парламента Кузбасса, он возглавлял комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов. Является кандидатом экономических наук, председателем Исполкома Федерации тяжелой атлетики Кузбасса.