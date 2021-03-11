12 летний подросток в одной футболке сбежал из дома в Новокузнецке Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Тревожный звонок поступил около двух часов ночи в отдел полиции Левобережный, что в Новокузнецке. Мужчина сообщил, что в одном из дворов на улице Кирова обнаружил мальчика.

Ребенок был совершенно один, при этом на нем были надеты лишь футболка, джинсы и ботинки. Поняв, что с мальчиком случилась еда, прохожий обратился в полицию. Вскоре приехали врачи скорой помощи и инспекторы по делам несовершеннолетних. Оказалось, что мальчик из-за имеющегося заболевания не в состоянии рассказать ни где он живет, ни назвать свое имя и возраст. Медики осмотрели ребенка и пришли к выводу, что его здоровью ничего не угрожает.

Около восьми часов утра в полицию позвонила встревоженная женщина. Он рассказала, что ночью, пока спала, ее 12-летний сын самостоятельно ушел из дома, и теперь она не может его найти. Какое же облегчение испытала горожанка, когда узнала, что мальчик найден!

- В отношении горожанки инспекторы ПДН составили протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции вернули ребенка в семью.