КемГИК и Парламент Кузбасса подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве с КемГИК станет важным этапом в выстраивании взаимодействия между Парламентом Кузбасса и образовательными организациями региона в рамках Года науки и технологий в России. Фото: Парламент Кузбасса

11 марта в 14:00 состоялось выездное расширенное заседание координационного совета в Кемеровском государственном институте культуры. Основная тема заседания – подготовка к 300-летию Кузбасса. Также в рамках мероприятия запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве между институтом и Парламентом Кузбасса.

Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров расскажет о законодательном обеспечении празднования юбилея в рамках реализации Стратегии-2035.

Участие депутатского корпуса в юбилейных мероприятиях – в докладе председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Ирины Федоровой.

О брендинге территорий и формировании позитивного туристического образа Кузбасса сообщит председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Сергей Григорьев.Также выступят члены рабочей группы Парламента Кузбасса по подготовке к празднованию 300-летия.

Соглашение о сотрудничестве с КемГИК станет важным этапом в выстраивании взаимодействия между Парламентом Кузбасса и образовательными организациями региона в рамках Года науки и технологий в России. Институт является ведущим образовательным комплексом Западной Сибири по подготовке специалистов культуры и искусства. В январе 2021 его коллектив был награжден парламентским Почетным знаком «Петр Чихачев».