Следком проверяет сообщение о нападении бродячей собаки на ребенка в Кузбассе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственный комитет Кузбасса начал проверку сообщения о нападении бездомной собаки на ребенка. Оно появилось в социальных сетях.

Следствие проверяет информацию о том, что в Междуреченске бродячая собака на улице укусила девочку. Как рассказала мама школьницы, та возвращалась домой после занятий и подверглась агрессии собаки. Женщина предположила, что дочь могла отмахнуться от животного, а потом упала, и тогда собака вцепилась ребенку в лицо. В результате у девочки оказались прокушены щека и верхняя губа.

- Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, очевидцев происшествия, тяжесть причиненных ребенку травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.