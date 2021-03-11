Изменились сроки перекрытия дороги Кемерово – Новокузнецк. Фото: СГК

В Кузбассе изменились сроки перекрытия дороги Кемерово - Новокузнецк. Об этом сообщают энергетики СГК.

Из-за неблагоприятных погодных условий Сибирская генерирующая компания в предстоящие выходные - 13 и 14 марта - переносит монтаж арочного перехода над автотрассой Кемерово - Новокузнецк, который был анонсирован ранее. Движение в эти дни перекрываться не будет.

- Новые плановые даты монтажа с перекрытием дороги - 20 и 21 марта, - сообщили в компании. - До этого времени проезд по автомагистрали останется без изменений.

Как сообщалось ранее, перекрытие трассы нужно для того, чтобы смонтировать новый арочный переход моста над дорогой. Позже в нем уложат тепловую магистраль от Беловской ГРЭС в центральную часть города Белово. На время проведения работ объезд планируется организовать по трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк. Предупреждающие знаки будут установлены заранее - на подъезде к Грамотеино и Инскому.