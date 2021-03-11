Правительство РФ выделит 200 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате на шахте «Алексиевская» . Фото: кадр видео заседания Правительства РФ

Правительство России выделит 200 миллионов рублей на погашение долгов, образовавшихся перед работниками шахты-банкрота «Алексиевская». Об этом стало известно 11 марта.

В среду состоялось заседание Правительства, где одним из вопросов повестки дня стала задолженность по зарплате перед уволенными сотрудниками шахты «Алексиевская», а также работниками, которые сейчас поддерживают жизнедеятельность предприятия.

- Правительство направит более 200 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате работникам этого предприятия. Эти средства люди должны получить как можно быстрее. Важно строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись, - отметил во вступительном слове премьер-министр Михаил Мишустин.

Также он сообщил, что на программу социально-экономического Кузбасса при требуемом объеме финансирования в 51 миллиард рублей уже 11 марта будет выделено 2 миллиарда рублей на проведение мероприятий в 2021 году. Средства пойдут в том числе на строительство больницы в Кузбассе, развитие комплекса «Шерегеш», прокладку магистральных водопроводов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По ситуации на шахте «Алексиевская» в Кузбассе создана рабочая группа

По ситуации, которая сложилась на кузбасской шахте «Алексиевская», создана рабочая группа. Она будет собираться в ежедневном режиме. (подробности)

Бывший арбитражный управляющий шахты «Алексиевская» незаконно потратил 338 миллионов рублей

Бывший арбитражный управляющий кузбасской шахты «Алексиевская» незаконно потратил 338 миллионов рублей. По решению суда ему придется вернуть эти средства. (подробности)

Условия возобновления работы шахты «Алексиевская» назвали власти Кузбасса

Шахта «Алексиевская» может возобновить работу - такое заявление сделал во время брифинга 9 марта замгубернатора Кузбасса Андрей Панов. Но для того чтобы это случилось, необходимо выполнить ряд важных условий. (подробности)

Михаил Мишустин поручил Сергею Цивилеву решить проблему с зарплатами на шахте «Алексиевская»

В рамках рабочего визита премьер-министр Правительства России провел личную встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Одним из вынесенных на обсуждение вопросов стала ситуация с долгами перед работниками шахты-банкрота «Алексиевская».(подробности)