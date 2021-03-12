Погода в Кузбассе на 12 марта 2021: от -16 до +5 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стало известно, какая погода будет в Кузбассе в пятницу, 12 марта. Прогноз на сутки дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

И если ночью по области было -5… -10 градусов, местами до -16, то днем воздух прогреется до -3… -8, а по югу будет 0… +5. Западный ветер будет дуть со скоростью до 8-13 метров в секунду, порывы будут достигать 22 метров. Пройдет мокрый снег от небольшого до умеренного, местами метели и гололедица.

В Кемерове ночью было -6… -8 градусов, днем температура повысится незначительно - всего лишь до -4… -6 градусов. Западный ветер наберет скорость 8-13 метров в секунду, как и в целом по области. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег.