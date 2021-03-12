В Кемерове двое мужчин получили 39 лет тюрьмы за циничное убийство матери двоих детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В областной столице 11 марта был озвучен приговор двум жителям города Бердска Новосибирской области. Они убили мать двоих детей ради ее автомобиля.

В декабре 2018 года мужчины решили совершать разбойные нападения на продавцов автомобилей, размещающих объявления в интернете. В дальнейшем предполагалось, что владельцев будут убивать, а транспортными средствами распоряжаться по своему усмотрению.

После нескольких попыток осуществить задуманное выбор преступников пал на молодую женщину, мать двоих детей. Привлекло то, что продавала автомобиль она одна и была хрупкого телосложения, потому не могла оказать серьезного сопротивления.

В январе 2019 года под предлогом покупки автомобиля Peugeot 207 мужчины встретились с потерпевшей. Женщина разрешила одному из них сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье.

- Действуя по заранее разработанному плану, мужчины нанесли потерпевшей не менее трех ударов разрядом электрического тока в область шеи, головы и лица, а также не менее трех ударов рукой в область головы и лица, после чего задушили потерпевшую, - рассказали в прокуратуре области.

После того, завладев документами на машину, преступники поехали в Кузбасс, а тело своей жертвы выкинули в стороне от трассы. Похищенный автомобиль они продали в Кемерове за 155 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев все материалы дела, дал сообщникам 18 лет и 21 год в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на полтора году каждому. Приговор в законную силу пока не вступил.