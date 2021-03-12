Автобусы перевозчика «Питеравто» в Новокузнецке стали участниками 39 аварий Фото: Екатерина РОМАНОВА

С момента работы перевозчика «Питеравто» в Новокузнецке его автобусы стали участниками 39 аварий. В них пострадали 13 человек.

В Новокузнецке руководитель отделения технического надзора городской ГИБДД встретился с водителями «Питеравто» и предъявил к ним жесткие требования, касающиеся вопросов безопасности. Как оказалось, с ноября 2020 года, когда перевозчик начал работу в городе, произошло уже 39 дорожно-транспортных происшествий с участием питерских автобусов. В 12 случаях пострадали люди - 13 человек в результате аварий получили травмы. Самая частая причина таких аварий - это падение пассажиров во время резкого торможения. Иными словами, не соблюдаются положенные скорость и дистанция во время движения.

В свою очередь, водители объясняют аварии тем, что для них установили сжатый график движения, в который не получается уложиться. Как результат - отставание, и этому причиной была названа нехватка места на остановочных площадках: нужно ждать, пока отъедет впереди идущий маршрут. Поэтому потом приходится нагонять упущенное время.

- Все вопросы, которые озвучили водители, инспекторы записали и передадут в дорожные службы, администрацию города для принятия мер. Состоится диалог и с новокузнецким руководством компании, - рассказали в пресс-службе администрации Новокузнецка.