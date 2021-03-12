В Кузбассе пассажир мотоцикла отсудил 183 тысячи рублей за тяжелые травмы в ДТП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе пассажир мотоцикла отсудил 183 тысячи рублей за полученные в ДТП тяжелые травмы. В транспортное средство врезался легковой автомобиль.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Днем мотоцикл с двумя мужчинами двигался по улице, когда в него врезался автомобиль. Как было установлено, правила нарушил водитель легковушки, не уступив дорогу мотоциклу. В результате по вине водителя, мужчина, который находился на пассажирском сидении мотоцикла, получил травмы от воздействия твердого тупого предмета. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, в связи с чем он обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП.

-Анжеро - Судженский городской суд Кемеровской области признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также мужчина должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 183 тысячи рублей, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы ознакомили ответчика с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Также было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В результате компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме.