Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще два пациента с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове, - рассказали подробности в штабе.

Таким образом, число летальных случаев достигло 576. Также стало известно, что за сутки заболели 54 человека, а всего за год уже 32 375. При этом 53 пациента выздоровели и покинули медучреждения, всего же вылечились от инфекции 31 450 жителей региона.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1296 человек.