За сутки в Кузбассе зафиксировано 54 новых случая коронавирусной инфекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе на утро 12 марта зафиксировано 54 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 32 375 человек.

По сообщению оперативного штаба, 53 пациента выздоровели и вернулись к прежней жизни, всего же почти за год вылечились 31 450 человек.

К сожалению, снова выросла статистика летальных исходов - умерло два пациента с ранее подтвержденным диагнозом.

- У мужчины 1966 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове, - рассказали подробности в штабе.

Таким образом, общее число умерших за все время достигло 576 человек.

На данный момент в регионе медицинскую помощь получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 1296 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.