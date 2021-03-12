Оперштаб Кузбасса назвал 20 территорий с новыми случаями коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал 20 территорий, в которых были выявлены новые случаи коронавируса за сутки. По ситуации с заболеваемостью в регионе на утро 12 марта опубликована свежая сводка.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 54 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 13, Новокузнецк - шесть, Мыски - пять, Междуреченск, Осинники и Новокузнецкий район - по четыре, Кемеровский муниципальный округ - три, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий - по два, Белово, Березовский, Калтан, Киселевск, Тайга, Юрга, Промышленновский, Чебулинский, Юргинский и Яшкинский муниципальные округа, Таштагольский район - по одному.

Таким образом, всего в регионе заболели 32 375 человек. Выздоровели 31 450 человек, в том числе 53 - за прошедшие сутки. Также за сутки умерли два пациента, а всего - 576.

Медицинскую помощь в регионе получают 349 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 1296 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.