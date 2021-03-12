Кузбасс оказался на 48-м месте по качеству образования в России

Показатели управления образованием в Кузбассе оказались выше, чем качество самого образования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кемеровская область оказалась на 48-м месте из 85 по качеству образования среди регионов России. Рейтинг был создан Рособрнадзором. При его составлении учитывали три направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управления в системе образования. Свой рейтинг каждый регион получил на основе 12 показателей.

Кузбасс получил сводный показатель 49,7 и занял место в середине списка регионов. Больше всего баллов он получил за управление системой школьного образования - 61. А меньше всего - за результаты обучения школьников - всего 32,4 балла. При этом в итоговой таблице особо выделяются как наиболее проблемные такие промежуточные показатели, как образовательное равенство и поступление в образовательные организации своего региона.

Рейтинг планируют составлять два раза в год. Рособрнадзор полагает, что это позволит не только получить данные о состоянии образования в том или ином регионе, но и проследить динамику изменения его качества.

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